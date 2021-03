Europei U21, le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Italia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Europei U21, Repubblica Ceca-Italia. Esordio per la squadra allenata da Nicolato nella competizione internazionale. CELJE (SLOVENIA) – Europei U21, Repubblica Ceca-Italia. Esordio a Celje per gli Azzurini di Paolo Nicolato in questa competizione continentale. L’obiettivo restano i primi due posti per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. (I risultati e le classifiche) Europei U21, Repubblica Ceca-Italia: le formazioni ufficiali Nicolato si affida ad un inedito 3-5-2 con Gabbia insieme a Delprato e Marchizza in difesa e Cutrone e Scamacca in attacco. Tonali in cabina di regia. Repubblica Ceca ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021)U21,. Esordio per la squadra allenata da Nicolato nella competizione internazionale. CELJE (SLOVENIA) –U21,. Esordio a Celje per gli Azzurini di Paolo Nicolato in questa competizione continentale. L’obiettivo restano i primi due posti per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. (I risultati e le classifiche)U21,: leNicolato si affida ad un inedito 3-5-2 con Gabbia insieme a Delprato e Marchizza in difesa e Cutrone e Scamacca in attacco. Tonali in cabina di regia....

