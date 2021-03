Eur | rubano dei soldi a un passante ma vengono bloccati | denunciati e…multati perché senza mascherina

(Di mercoledì 24 marzo 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno denunciato in stato di libertà, due giovani 15enni per furto con destrezza. I due, mentre passeggiavano in viale Europa, con la scusa di cambiare una banconota da 10 euro con due da 5 euro, hanno avvicinato un cittadino del Bangladesh di 34 anni. Eur, mano lesta con la scusa di cambiare iQuest’ultimo dopo essersi dimostrato disponibile al cambio del denaro, appena ha tirato fuori le due banconote da 5 euro dal portafoglio, uno dei due giovanissimi, gliele ha strappate dalle mani. Econsegnargli la banconota da 10 euro sono scappati. La vittima è riuscita a bloccarne uno, mentre il complice è stato rintracciato dai Carabinieri in una via limitrofa. Anche la multa per i baby ladri La perquisizione sui due malfattori, ha permesso ai militari di rinvenire le due banconote da 5 ...

