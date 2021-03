Ettore Bassi, sapete che lavoro faceva prima di diventare attore? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ettore Bassi è un famosissimo ed apprezzatissimo attore ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Non lo avreste mai detto. Sono passati esattamente due anni da quando, nel programma di Milly Carlucci del Sabato sera, il simpaticissimo Ettore Bassi mostrava al pubblico italiano le sue doti da ballerino. In compagnia della bellissima Alessandra Tripoli, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 24 marzo 2021)è un famosissimo ed apprezzatissimomachedel successo? Non lo avreste mai detto. Sono passati esattamente due anni da quando, nel programma di Milly Carlucci del Sabato sera, il simpaticissimomostrava al pubblico italiano le sue doti da ballerino. In compagnia della bellissima Alessandra Tripoli, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

vafanciorocazo : #uominiedonne Ettore Bassi mia crush quando andavo alle medie - zazoomblog : ‘Svegliati amore mio’ la fiction con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi: quante puntate trama e cast - #‘Svegliati… - mattino5 : Finalmente questa sera comincia la nuova serie #SvegliatiAmoreMio, la fiction di #Canale5 in onda in prima serata c… - SMSNEWSOFFICIAL : SVEGLIATI AMORE MIO: Al via in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, diret… - silvestrasorber : Svegliati amore mio: Al via la fiction con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi -