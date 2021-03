Ettore Bassi | perché è finito il matrimonio con Angelica Riboni | la verità

Advertising

AmiciUfficiale : ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la… - magnagati86 : EH PERÒ ETTORE BASSI BRIZZOLATO - EvaaAsa : RT @WittyTV: ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la nuova ficti… - EvaaAsa : RT @AmiciUfficiale: ?? QUESTA SERA su Canale 5 abbiamo tutti un appuntamento speciale con la prima puntata di “Svegliati Amore Mio”, la nuov… - cheTVfa : #SvegliatiAmoreMio | IL CAST | #SabrinaFerilli, #EttoreBassi, #FrancescoArca e tutti i personaggi della serie -

Ultime Notizie dalla rete : Ettore Bassi

in Svegliati Amore Mio al fianco di Sabrina Ferilli Alla corte di Sabrina Ferilli e della nuova fiction Svegliati amore mio ci sarà anche. Non c'è di certo bisogno di ...Una fiction che andrà in onda in tre puntate, prodotta da Fabula Pictures e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi , che nel cast annovera anche, Francesco Arca , Massimo Popolizio e ...Svegliati amore mio trama, Sabrina Ferilli anticipa: "Nanà combatte contro il mostro d'acciaio" Tra poche ore parte Svegliati amore mio, nuova fiction con ...Chi è Ettore Bassi, l'attore pugliese che interpreta il ruolo di Sergio Santoro in Svegliati amore mio (la nuova serie Mediset).