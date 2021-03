Estraneo a bordo: il trailer del thriller Netflix con Anna Kendrick (Di mercoledì 24 marzo 2021) Netflix ha condiviso il trailer del film Estraneo a bordo, il nuovo progetto ambientato nello spazio con star Anna Kendrick. Estraneo a bordo è il nuovo thriller Netflix con star Anna Kendrick ambientato nello spazio e il trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto in arrivo in streaming il 22 aprile. Nel video si vede un uomo risvegliarsi a bordo di una nave spaziale dopo aver avuto un incidente che gli ha fatto perdere conoscenza, ritrovandosi così insieme a un equipaggio impegnato in una missione della durata di due anni che dovrebbe gettare le basi per la colonizzazione di Marte. Un guasto tecnico rende però impossibile sopravvivere e gli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha condiviso ildel film, il nuovo progetto ambientato nello spazio con starè il nuovocon starambientato nello spazio e ilregala le prime sequenze dell'atteso progetto in arrivo in streaming il 22 aprile. Nel video si vede un uomo risvegliarsi adi una nave spaziale dopo aver avuto un incidente che gli ha fatto perdere conoscenza, ritrovandosi così insieme a un equipaggio impegnato in una missione della durata di due anni che dovrebbe gettare le basi per la colonizzazione di Marte. Un guasto tecnico rende però impossibile sopravvivere e gli ...

