Estonia-Repubblica Ceca | che gol di Schick | girata vincente | che delizia VIDEO

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Un gran gol di Patrik. Nel match tra, valevole per la prima giornata del girone E delle qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022, arriva il pareggio degli ospiti grazie ad una bellissimaal volo dell’attaccante del Bayer Leverkusen che si coordina alla grande e concretizza l’assistdi Darida. In alto ildel bellissimo gol dell’ex attaccante di Roma e Sampdoria. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Che gol di #Schick: girata al volo vincente VIDEO #EstoniaRepubblicaCeca #QualificazioniMondiali #Qatar2022 - sportface2016 : Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022: le formazioni ufficiali di #Estonia-#RepubblicaCeca - periodicodaily : Estonia Repubblica Ceca (probabili formazioni e Tv) #EstoniaRepubblicaCeca #24marzo #mondiali2022 @lavocedelduke - ilveggente_it : ???? Mondiali #Qatar2022 #Estonia Vs #RepubblicaCeca è una partita del Gruppo E valida per le qualificazioni ai Mondi… - silerenonpossum : Il #CSM dice sì alla Procura Europea. Italia si aggiunge a Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Estonia Repubblica

Virgilio Sport

GRUPPO A PORTOGALLO - AZERBAIJAN 0 - 0 LIVE SERBIA - EIRE 0 - 0 LIVE GRUPPO D FINLANDIA - BOSNIA 0 - 0 LIVE FRANCIA - UCRAINA 0 - 0 LIVE GRUPPO E BELGIO - GALLES 0 - 0 LIVECECA 0 - 0 LIVE GRUPPO G GIBILTERRA - NORVEGIA 0 - 0 LIVE LETTONIA - MONTENEGRO 0 - 0 LIVE GRUPPO H MALTA - RUSSIA 0 - 0 LIVE CIPRO - SLOVACCHIA 0 - 0 LIVE SLOVENIA - ...... stesso orario nel girone D per Finlandia Bosnia e Francia Ucraina e pure per le due partite del girone E, che saranno invece Belgio Galles edCeca. Tre partite invece per il ...Un gran gol di Patrik Schick. Nel match tra Estonia e Repubblica Ceca, valevole per la prima giornata del girone E delle qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022, arriva il pareggio degli ospi ...PREPARTITA. Estonia - Repubblica Ceca è valevole per la competizione Mondiali di calcio 2018. La partita è in programma il giorno 24 marzo alle ore 18:00 allo stadio A. Le Coq A ...