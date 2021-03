“Ero pronto da anni”. Fabio Fulco, gioia incontenibile. Papà a 50 anni con la compagna, 25 più giovane (Di mercoledì 24 marzo 2021) Fabio Fulco la notizia arriva oggi per la felicità dei fan. Una relazione giunta al capolinea dopo 12 anni di vita insieme con l’ex Missa Italia, Cristina Chiabotto, oggi sposata con il manager Marco Roscio e persino in dolce attesa. Ma la vita concede sempre grandi sorprese e oggi Fabio Fulco è pronto a diventare genitore insieme alla nuova compagna, Veronica Papa incinta di 7 mesi. Lei ha 25 anni, lui 50, ma l’età riesce a superare muri che possono sembrare invalicabili. Lo ha confidato Fabio Fulco durante una lunga intervista rilasciata per la rivista Chi. L’attore, senza filtri, ha confessato di essere riuscito a realizzare un grande sogno, lo stesso che pare abbia portato alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021)la notizia arriva oggi per la felicità dei fan. Una relazione giunta al capolinea dopo 12di vita insieme con l’ex Missa Italia, Cristina Chiabotto, oggi sposata con il manager Marco Roscio e persino in dolce attesa. Ma la vita concede sempre grandi sorprese e oggia diventare genitore insieme alla nuova, Veronica Papa incinta di 7 mesi. Lei ha 25, lui 50, ma l’età riesce a superare muri che possono sembrare invalicabili. Lo ha confidatodurante una lunga intervista rilasciata per la rivista Chi. L’attore, senza filtri, ha confessato di essere riuscito a realizzare un grande sogno, lo stesso che pare abbia portato alla ...

dominiksteinz : è morto il nonno dei goldbergs non ero pronto a questa notizia - TommyStilinski3 : @alphaofchimera Holy shit cosa ho appena visto non ero pronto per la miseria - TommyStilinski3 : @_louisrose Avvisa prima che non ero pronto a queste foto per la miseria - TommyStilinski3 : @deefenxceless Ah però...non ero pronto a questa foto - adrizjb : Volevo ma non ero pronto... -