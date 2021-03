Eriksen rinato all’Inter | «Non mi sono mai lamentato»

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Christian, centrocampista dell’Inter, ha parlato dell’ottimo periodo vissuto con la maglia nerazzurra: le sue dichiarazioni Christianha parlato dal ritiro della Danimarca in merito al momento vissuto con la maglia dell’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di TV 2 Sport. «Il lavoro paga sempre, ho aspettato il mio momento e non mimai, anche quando non giocavo. Ora sto bene, il mister mi chiede delle cose e cerco di rispondere in campo». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen rinato

Mediagol.it

Consigliato per te -con quella punizione segnata nel derby. Il danese si è raccontato in un'intervista: 'Essere all'Inter è un onore' La punizione nel derby ha cambiato le carte in tavola per Christian ...... decisiva la doppietta messa a segno da unAlexis Sanchez , mentre il gol di Hernani per i ... Che giocatore! Vidal vs Pessina 2è stato rimesso al centro del villaggio conquistando la ...E chissà che invece, in qualche modo, la credibilità della Serie A non possa rinascere. È anche il giorno in cui, nel 1805, Beethoven diresse per la prima volta la sua 3° sinfonia, l’Eroica. Di eroico ...Inter e Sassuolo dovrebbero scendere in campo alle 18.45, in contemporanea a Juventus-Napoli, il cui rinvio lo scorso ottobre ha inevitabilmente segnato l’intero campionato, seppellendo di fatto il pr ...