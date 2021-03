Era una stella del basket, morta negli anni 80. L’hanno ritrovato in una casa di cura in Texas, senza gambe (Di mercoledì 24 marzo 2021) La stampa lo chiamava The Black Panther. Alla fine degli anni ’60 non c’erano molti giocatori afroamericani nel campionato basket spagnolo e, forti come lui nessuno. Charles Thomas, quell’attaccante del Texas di due metri e un centimetro, è stata la stella Barcellona basket fino a metà degli anni ’70: gli si ruppe un ginocchio durante una partita contro il Real Madrid. “Da quel giorno in poi, la Pantera Nera smise di saltare e iniziò a cadere”, scrive El Pais. Charles Thomas diventò un fantasma. Fece perdere le sue tracce 40 anni fa, lasciandosi alle spalle famiglia e amici, “con uno zaino pieno di debiti e un altro ancora più pesante di frustrazione, senso di colpa e vergogna”. Era dato per morto in una rissa a New York, o per overdose in un vicolo in Messico. Non era ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) La stampa lo chiamava The Black Panther. Alla fine degli’60 non c’erano molti giocatori afroamericani nel campionatospagnolo e, forti come lui nessuno. Charles Thomas, quell’attaccante deldi due metri e un centimetro, è stata laBarcellonafino a metà degli’70: gli si ruppe un ginocchio durante una partita contro il Real Madrid. “Da quel giorno in poi, la Pantera Nera smise di saltare e iniziò a cadere”, scrive El Pais. Charles Thomas diventò un fantasma. Fece perdere le sue tracce 40fa, lasciandosi alle spalle famiglia e amici, “con uno zaino pieno di debiti e un altro ancora più pesante di frustrazione, senso di colpa e vergogna”. Era dato per morto in una rissa a New York, o per overdose in un vicolo in Messico. Non era ...

CottarelliCPI : Ha fatto bene Fontana ad azzerare i vertici di #AriaLombardia. Ma i ripetuti problemi nella gestione della crisi Co… - NicolaPorro : La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla vaccinazione di #Scanzi. Senza indagati, s'intende. M… - RaiTre : “Mia madre era una soprano dalla coloratura mozartiana. La sera in cui nacqui l’infermiera le disse di spingere. Le… - iloveahoney : RT @jnkyjm: -#Yoongi: “quando ci siamo conosciuti, non eravamo così affiatati. sembrava non ci andasse a genio la presenza dell’altro. era… - Frances79051457 : RT @italianarmyfam_: Avevo ricevuto il cesto come regalo ed era molto prezioso per me..dopo un po’ noto che la frutta stava scomparendo e q… -

Ultime Notizie dalla rete : Era una Usa: sale a 59 punti Pmi manifatturiero (lettura flash) a marzo, sotto stime (RCO) L'indice sull'attivita' manifatturiera statunitense e' di nuovo aumentato a marzo, dopo che a febbraio era stata interrotta una serie di nove rialzi consecutivi, compreso il record di gennaio. Il dato - stilato da Ihs Markit - che ne misura l'andamento e' cresciuto da 58,6 a 59 punti, contro stime per ...

Su Netflix il film girato in Sicilia ... che ha già lavorato nella pellicola Era d'estate " Falcone e Borsellino all'Asinara. Lorenzo invece è interpretato da Christian Roberto , che invece ha recitato in Un passo dal cielo, una fiction ...

C’era una volta la Mir, la stazione spaziale sovietica AstronautiNEWS La lettera di Primo Levi a Sante Notarnicola Il dolore e il travaglio come premessa e radice di una produzione letteraria di valore, per Primo Levi. Che però non accetta quanto scritto da Notarnicola nell'introduzione e nella premessa alla racco ...

Morta per emorragia cerebrale: al “Fazzi” donati gli organi di una 36enne È avvenuta la scorsa notte al Vito Fazzi di Lecce una donazione multiorgano. Sono stati prelevati i reni, il fegato, e le cornee di una donna di 36 anni, deceduta in seguito ad emorragia cerebrale. Il ...

L'indice sull'attivita' manifatturiera statunitense e' di nuovo aumentato a marzo, dopo che a febbraiostata interrottaserie di nove rialzi consecutivi, compreso il record di gennaio. Il dato - stilato da Ihs Markit - che ne misura l'andamento e' cresciuto da 58,6 a 59 punti, contro stime per ...... che ha già lavorato nella pellicolad'estate " Falcone e Borsellino all'Asinara. Lorenzo invece è interpretato da Christian Roberto , che invece ha recitato in Un passo dal cielo,fiction ...Il dolore e il travaglio come premessa e radice di una produzione letteraria di valore, per Primo Levi. Che però non accetta quanto scritto da Notarnicola nell'introduzione e nella premessa alla racco ...È avvenuta la scorsa notte al Vito Fazzi di Lecce una donazione multiorgano. Sono stati prelevati i reni, il fegato, e le cornee di una donna di 36 anni, deceduta in seguito ad emorragia cerebrale. Il ...