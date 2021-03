Enorme portacontainer si incastra e blocca il Canale di Suez | video (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Ever Given, una delle più grandi portacontainer del mondo, si è incastrata nel Canale di Suez, bloccando il traffico marittimo tra l'Asia e l'Europa. Il cargo di 200mila tonnellate, che si è arenato in queste ore, sta impedendo la circolazione in entrambe le direzioni. L'incidente ha infatti causato un gigantesco ingorgo di navi alle due estremità dell'arteria commerciale internazionale. Nave in tempesta, onde giganti a bordo dell'imbarcazione Venezia Nave Crociera Sfiora Yacht video Venezia nave da crociera scontro banchina Guarda tutti i video Leggi su panorama (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Ever Given, una delle più grandidel mondo, si èta neldindo il traffico marittimo tra l'Asia e l'Europa. Il cargo di 200mila tonnellate, che si è arenato in queste ore, sta impedendo la circolazione in entrambe le direzioni. L'incidente ha infatti causato un gigantesco ingorgo di navi alle due estremità dell'arteria commerciale internazionale. Nave in tempesta, onde giganti a bordo dell'imbarcazione Venezia Nave Crociera Sfiora YachtVenezia nave da crociera scontro banchina Guarda tutti i

Advertising

bisagnino : Enorme portacontainer si incastra e blocca il Canale di Suez | video - Italia_Notizie : Enorme cargo blocca il Canale di Suez: l'ingorgo delle navi in attesa - aderenzis1 : Enorme portacontainer si incaglia e blocca il Canale di Suez: l'ingorgo delle navi in attesa - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Enorme portacontainer si incaglia e blocca il Canale di Suez: l'ingorgo delle navi in attesa - Italia_Notizie : Enorme nave portacontainer si incaglia nel Canale di Suez: centinaia di imbarcazioni bloccate – Video -