(Di mercoledì 24 marzo 2021) Da una giovane donna promettente all’altra,ha trovato il suo prossimo importante progetto. La Warner Bros e la DC Films hanno chiesto al pluripremiato scrittore / regista di, candidato all’Oscar, di scrivere una sceneggiatura per il loro eroe. Chi produrrà il progetto? Variety ha rivelato oggi che il film in uscita della DC Films della Warner Bros. vedrà anche J.J. La produzione di Bad Robot Productions di Abrams. Al momento del report,sta solo scrivendo la sceneggiatura e non si sa chi dirigerà il progetto.e il live-action Questo progetto segnerà la prima volta cheapparirà in live-action sul grande schermo. Come membro di ...

Una donna promettente di(Non ancora disponibile in streaming) Miglior regia Chloé Zhao per Nomadland , Disney+ dal 30 aprile David Fincher per Mank , Netflixper Una ...... anche questo Academy Two), come pure l'attesissima sorpresa PROMISING YOUNG WOMAN - UNA DONNA PROMETTENTE, con Carey Mulligan, sei candidature tra cui quella storica alla regista(è ...Emerald Fennell: da Promising Young Woman a Zatanna. uesto progetto segnerà la prima volta che Zatanna apparirà in live-action sul grande ...