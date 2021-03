Elisabetta Casellati ospite a Porta a porta: “La scommessa è il lavoro. Se mi sono vaccinata? No, aspetto che mi chiamino” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ieri, martedì 22 marzo 2021, il programma televisivo porta a porta ha ospitato la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Bruno Vespa ha intervistato la Casellati sui temi più attuali legati alle conseguenze della pandemia. La presidente si è soffermata anche sulla condizione della donna, dall’emancipazione nella politica alla situazione familiare con il Covid. Elisabetta Casellati vaccino e lavoro La presidente del Senato ha ribadito l’importanza di dare un aiuto alle imprese, soffocate dalla pandemia. “Oggi la sfida vera è mettere i soldi nelle tasche degli italiani, la formula e la scommessa è lavoro, lavoro e ancora una ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ieri, martedì 22 marzo 2021, il programma televisivoha ospitato la presidente del Senato Maria. Bruno Vespa ha intervistato lasui temi più attuali legati alle conseguenze della pandemia. La presidente si è soffermata anche sulla condizione della donna, dall’emancipazione nella politica alla situazione familiare con il Covid.vaccino eLa presidente del Senato ha ribadito l’imnza di dare un aiuto alle imprese, soffocate dalla pandemia. “Oggi la sfida vera è mettere i soldi nelle tasche degli italiani, la formula e lae ancora una ...

Advertising

fattoquotidiano : BAVAGLIO SU #BINSALMAN IN SENATO Al Senato è vietato parlare del Renzi d’Arabia: Maria Elisabetta Alberti Casellati… - puntualeh : @Elisabettah_ Il tweet voleva esprimere alla Elisabetta Casellati Alberti MazzantiViendalMare un concetto semplice… - fentyalexx : inizio a non distinguere più gaga da maria elisabetta alberti casellati - AntonioToma20 : Al Senato è severamente vietato parlare del Renzi d’Arabia: Maria Elisabetta Alberti Casellati non vuole! Ma gli I… - ve10ve : RT @fattoquotidiano: BAVAGLIO SU #BINSALMAN IN SENATO Al Senato è vietato parlare del Renzi d’Arabia: Maria Elisabetta Alberti Casellati no… -