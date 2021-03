Elezioni Israele – Netanyahu verso la vittoria, ma non ha ancora la maggioranza: l’ultradestra resta ago della bilancia (Di mercoledì 24 marzo 2021) A notte fonda, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato una “vittoria storica, per il Likud e per la destra”, mentre lo spoglio della quarta tornata elettorale negli ultimi due anni in Israele si attestava attorno al 50%. Parole forse alimentate dalla sensazione di aver beneficiato di questi ultimi tre mesi, che precedono il processo per corruzione che dovrà affrontare il mese prossimo, e nei quali Israele ha ottenuto milioni di dosi del vaccino Pfizer annunciato provvidenzialmente a dicembre, grazie al quale Tel Aviv ha vaccinato quasi metà della popolazione, riaprendo gran parte delle attività commerciali. Gli exit poll dei tre principali canali israeliani hanno attribuito al partito Likud – fondato da Netanyahu – un vantaggio notevole in termini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) A notte fonda, il primo ministro israeliano Benjaminha annunciato una “storica, per il Likud e per la destra”, mentre lo spoglioquarta tornata elettorale negli ultimi due anni insi attestava attorno al 50%. Parole forse alimentate dalla sensazione di aver beneficiato di questi ultimi tre mesi, che precedono il processo per corruzione che dovrà affrontare il mese prossimo, e nei qualiha ottenuto milioni di dosi del vaccino Pfizer annunciato provvidenzialmente a dicembre, grazie al quale Tel Aviv ha vaccinato quasi metàpopolazione, riaprendo gran parte delle attività commerciali. Gli exit poll dei tre principali canali israeliani hanno attribuito al partito Likud – fondato da– un vantaggio notevole in termini ...

