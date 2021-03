(Di mercoledì 24 marzo 2021) Si è riunita oggi l’Assemblea dei soci di, l’Associazione di categoria delle società quotate sul mercato AIM Italia. All’unanimità l’assemblea ha: Approvato il resoconto digestione per l’anno 2020 che si è chiuso con un avanzo di gestione di 54mila euro. Approvato alcune modifiche statutarie tese, tra l’altro, a innalzare ad 11 il numero di membri deldie a limitare ad un incarico non rinnovabile la nomina delquali membri deldiper il prossimo triennio:) 4Aim; Anna Lambiase IR Top Consulting; Marco Maria Fumagalli Capital For Progress (Vice Presidenti); Andrea Battista Net Insurance; Pierluigi Bocchini Clabo; ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Eletto il Consiglio di Amministrazione di AssoAIM. Giovanni Natali nominato presidente - fattoquotidiano : Eletto il Consiglio di Amministrazione di AssoAIM. Giovanni Natali nominato presidente - vivinbaro : @juancar80 @matteorenzi Eletto chi? In Italia? Il premier,che non esiste, semmai il presidente del consiglio? E da… - consigliovda : Il Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta, Enrico Formento Dojot, che è stato eletto, con mandato bi… - MpaStyle : Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio (AICC) ha eletto Giancarlo Lovato… -

Ultime Notizie dalla rete : Eletto Consiglio

ingenio-web.it

... risulterà ugualmente). Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla regola 2.8 della ...//www.coni.it/images/1 - Primo - Piano - 2021/pubblicazione_procedure_elettorali_Giunta_e__...... è stata ufficializzata la data per la presentazione delle candidature per ildi ... Il settimo membro saràdai dipendenti sulla base del regolamento, che verrà approvato il 25 marzo dal ...Tarquinia: L’8 febbraio 2015 sei appassionati astrofili fondarono il Gruppo Astrofili Galileo Galilei (GrAG); dopo sei anni, con le elezioni del 2021, l'associazione ha dato prova di grande vitalità e ...Un tema, spiega Veronica Russo, di cui non si parla abbastanza. – dichiara -” Il consigliere regionale Veronica Russo, la più giovane in consiglio regionale con cui è stata eletta per la prima volta t ...