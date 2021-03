Egitto | gigantesco cargo blocca il Canale di Suez

Advertising

fisco24_info : Egitto: gigantesco cargo arenato blocca il canale di Suez: La navigazione ripresa solo parzialmente, lungo la parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto gigantesco

Nel 2015 l'ha inaugurato il Nuovo Canale di Suez, un'opera gigantesca, di 72 chilometri: un nuovo tratto di 35 chilometri parallelo a quello esistente, oltre all'ampliamento e all'...PERCHÉ L'VUOLE LE FREMM ITALIANE? 'L'investimento èdunque a favore dell'industria della difesa italiana che porterà a una relazione di cooperazione e dipendenza per decenni' ha ...Era diretta a Rotterdam la nave container che, proveniente dalla Cina, si è arenata nel Canale di Suez, bloccando il traffico marittimo in una delle vie più trafficate al mondo.La navigazione sul Canale di Suez, in Egitto, è ripresa parzialmente, dopo essere stata bloccata da ieri a causa di un mega cargo incagliato, forse per il forte vento. Lo annuncia l'Authority per il ...