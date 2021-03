Effetto Letta, come il Pd si sta riprendendo la scena politica. Lo spiega Nicodemo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Enrico Letta è segretario del Pd da soli dieci giorni, eppure la svolta data al suo partito è talmente evidente che sembrano passate molte settimane. Ricapitoliamo. Ha nominato due vicesegretari rappresentanti di due aree culturali diverse e figli della NextGenerationPd, come ha chiosato Enzo Amendola. Ha costruito una segreteria plurale e bilanciata, scegliendo nelle correnti e aprendo ad esperienze esterne al Pd, come Antonio Nicita o Mauro Berruto. Ha chiesto e ottenuto un passo indietro a Delrio e a Marcucci, in modo che fossero una deputata e una senatrice a guidare i gruppo parlamentari. Ha fermato Gualtieri – per ora – nella corsa a sindaco di Roma e lo stesso giorno ha incontrato Calenda per ricostruire un rapporto di alleanza con Azione. Con Speranza ha manifestato comunanza di idee e visioni. Ha ribadito a Draghi che l’agenda ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Enricoè segretario del Pd da soli dieci giorni, eppure la svolta data al suo partito è talmente evidente che sembrano passate molte settimane. Ricapitoliamo. Ha nominato due vicesegretari rappresentanti di due aree culturali diverse e figli della NextGenerationPd,ha chiosato Enzo Amendola. Ha costruito una segreteria plurale e bilanciata, scegliendo nelle correnti e aprendo ad esperienze esterne al Pd,Antonio Nicita o Mauro Berruto. Ha chiesto e ottenuto un passo indietro a Delrio e a Marcucci, in modo che fossero una deputata e una senatrice a guidare i gruppo parlamentari. Ha fermato Gualtieri – per ora – nella corsa a sindaco di Roma e lo stesso giorno ha incontrato Calenda per ricostruire un rapporto di alleanza con Azione. Con Speranza ha manifestato comunanza di idee e visioni. Ha ribadito a Draghi che l’agenda ...

Advertising

Giorgiolaporta : Grazie a #Letta a #Roma #Gualtieri rischia di avere l’effetto Astrazeneca: anche se venisse rimesso in campo nessun… - pietrofoti52 : RT @ILPOPOLODITALIA: @EnricoLetta Se il post di Letta si fosse fermato al'...si sono entrambi buttati' avrebbe avuto un effetto migliore. - ILPOPOLODITALIA : @EnricoLetta Se il post di Letta si fosse fermato al'...si sono entrambi buttati' avrebbe avuto un effetto migliore. - xbiancanerax : Effetto Letta... - TermometroPol : Dopo l'effetto @GiuseppeConteIT per il @Mov5Stelle arriva anche l'effetto #Letta per il @pdnetwork. Dem in crescita… -