Effetto Covid | -2 | 1 milioni di screening oncologici e +40% rinunce alle cure

ROMA – Effetto Covid: la Lombardia ha perso 2,4 anni di vita, il 10% di un'intera generazione. Ma la lancetta dell'attesa di vita alla nascita in Italia, con la pandemia è andata indietro in media quasi di un anno e le differenze nelle regioni sono evidenti, con la prima fase del Covid che ha abbassato l'asticella soprattutto nelle regioni del Nord. In generale in Italia si sono persi in media circa 9 mesi. Ma i problemi non si fermano qui. E a metterli in evidenza è l'Osservatorio permanente sullo stato dell'assistenza ai pazienti non-Covid-19 lanciato con il terzo Rapporto di Salutequità, organizzazione indipendente per la valutazione della qualità delle politiche per la salute, dedicato alla 'Trasparenza e accesso ai dati sullo stato dell'assistenza ai pazienti non-Covid-19'. I DATI DEL RAPPORTO

