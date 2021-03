Effetto coronavirus: per i videogiochi in Italia un anno da record (Di mercoledì 24 marzo 2021) Abbiamo analizzato i dati della nuova edizione del Rapporto annuale 2020 presentato da IIDEA con il suo Presidente Marco Saletta Leggi su lastampa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Abbiamo analizzato i dati della nuova edizione del Rapporto annuale 2020 presentato da IIDEA con il suo Presidente Marco Saletta

Advertising

Ilsognatore13 : RT @cris_cersei: Sbaglierò, ma a me 'sta foto qua mi fa lo stesso effetto di quando vidi 'coronavirus' in trend a gennaio 2020. ?????? #Suez h… - ierogamos : RT @cris_cersei: Sbaglierò, ma a me 'sta foto qua mi fa lo stesso effetto di quando vidi 'coronavirus' in trend a gennaio 2020. ?????? #Suez h… - mistermeo : RT @Agenzia_Dire: #Istat fotografa l'effetto #coronavirus in #Italia: #nascite al minimo e #morti record, nel 2020 scomparsa città grande c… - infoitsalute : Coronavirus, Brusaferro: “Casi in calo tra gli operatori sanitari, effetto positivo della… - MatteoFreschini : Sbaglierò, ma a me 'sta foto qua mi fa lo stesso effetto di quando vidi 'coronavirus' in trend a gennaio 2020. #Suez -