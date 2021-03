Edilizia scolastica, in Terra di Lavoro finanziati altri 9 progetti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono 21.500.976,31 euro la quota ulteriore delle risorse economiche destinate a interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione per gli istituti superiori di Terra di Lavoro. I progetti finanziati di Edilizia scolastica sono tutti destinati a interventi di adeguamento sismico, di messa in sicurezza e di riqualificazione di diversi istituti della Provincia di Caserta. Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, professor Patrizio Bianchi assegna la somma complessiva di euro 1.125.000.000,00, in favore di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale per interventi nell’ambito dell’Edilizia scolastica, di messa in sicurezza, di riqualificazione energetica e di nuova costruzione per gli istituti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono 21.500.976,31 euro la quota ulteriore delle risorse economiche destinate a interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione per gli istituti superiori didi. Idisono tutti destinati a interventi di adeguamento sismico, di messa in sicurezza e di riqualificazione di diversi istituti della Provincia di Caserta. Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, professor Patrizio Bianchi assegna la somma complessiva di euro 1.125.000.000,00, in favore di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale per interventi nell’ambito dell’, di messa in sicurezza, di riqualificazione energetica e di nuova costruzione per gli istituti ...

