Ecco la nuova foto del buco nero nella galassia M87. Gli scienziati: "Campi magnetici sull'orizzonte degli eventi" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Due anni fa la rivoluzione con la sua prima foto. Ma ora il buco nero al centro della galassia M87 è stato fotografato come non l'abbiamo mai vista prima, fornendo una miriade di informazioni agli scienziati. La collaborazione scientifica Eht-Event Horizon Telescope, che nel 2019 aveva pubblicato l'immagine un po' sfocata ma meravigliosa di un buco nero, è infatti riuscita ora a realizzare una nuova rappresentazione dell'enorme oggetto cosmico: si tratta dell'immagine del buco nero come appare in luce polarizzata. Si tratta della prima misura della polarizzazione della luce – fenomeno che indica la presenza di Campi magnetici – in una regione che si trova sul ...

