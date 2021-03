“Ecco come vivo oggi”. Valentina Autiero, chi si rivede. Dopo UeD la sua vita è stravolta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Valentina Autiero è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne. Durante il dating show ha conosciuto Germano Avolio. La loro frequentazione è stata caratterizzata da alti e bassi. Sono usciti insieme, hanno provato a capire se la loro frequentazione potesse proseguire al di fuori di uno studio televisivo, ma le cose non sono andate per il verso giusto e si sono ripresentati in studio da separati. “Dopo la nostra uscita è inizia una settimana infernale – ha detto Valentina Autiero -. Abbiamo discusso, lui non è venuto da me, e ho scoperto che ha risposto ad alcune ragazze”. Purtroppo la storia tra Valentina Autiero e Germano Avolio non è mai decollata. “L’ho visto una volta in un mese” ha rivelato Valentina a Uomini e Donne, “sono uscita da qui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021)è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne. Durante il dating show ha conosciuto Germano Avolio. La loro frequentazione è stata caratterizzata da alti e bassi. Sono usciti insieme, hanno provato a capire se la loro frequentazione potesse proseguire al di fuori di uno studio televisivo, ma le cose non sono andate per il verso giusto e si sono ripresentati in studio da separati. “la nostra uscita è inizia una settimana infernale – ha detto-. Abbiamo discusso, lui non è venuto da me, e ho scoperto che ha risposto ad alcune ragazze”. Purtroppo la storia trae Germano Avolio non è mai decollata. “L’ho visto una volta in un mese” ha rivelatoa Uomini e Donne, “sono uscita da qui ...

Advertising

fattoquotidiano : Non basta proteggere dal Covid, bisogna anche proteggere dalla solitudine, quanto più è possibile, ecco come - NicolaPorro : La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla vaccinazione di #Scanzi. Senza indagati, s'intende. M… - Corriere : Miliardi di pulcini uccisi ogni anno perché maschi. Il governo pensa a come evitarlo - giovannipoppoli : Ecco come mi sento quando GS ci piazza ste foto ???????? #PRELEMI Lei io - fattoquotidiano : LA NUOVA FOTO DEL BUCO NERO NELLA GALASSIA M87 L’impressionante risoluzione ottenuta è equivalente a quella che sar… -