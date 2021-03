Ecco come sarà il notch dei prossimi iPhone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Foto: MacRumorsIl prossimo iPhone potrebbe avere una tacca più piccola e con alcune differenze rispetto ai modelli già in circolazione. Infatti, dopo le anticipazioni che prevedono un netto potenziamento della batteria dei nuovi melafonini e in attesa che un modello pieghevole – come iPhone Flip – possa un giorno arrivare nelle nostre tasche, è MacRumors a pubblicare una fotografia fornita dall’azienda greca di ricambi e riparazioni iRepair.gr in cui sono mostrati i presunti pannelli frontali di iPhone 13. Ancora una volta, dunque, Apple potrebbe decidere di rilasciare il telefono in tre formati differenti e quindi, con display da 5,4, 6,1 e 6,7 pollici – come i modelli già in commercio. Tuttavia, dalla fotografia condivisa si può notare la presenza di un notch più piccolo ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 marzo 2021) Foto: MacRumorsIl prossimopotrebbe avere una tacca più piccola e con alcune differenze rispetto ai modelli già in circolazione. Infatti, dopo le anticipazioni che prevedono un netto potenziamento della batteria dei nuovi melafonini e in attesa che un modello pieghevole –Flip – possa un giorno arrivare nelle nostre tasche, è MacRumors a pubblicare una fotografia fornita dall’azienda greca di ricambi e riparazioni iRepair.gr in cui sono mostrati i presunti pannelli frontali di13. Ancora una volta, dunque, Apple potrebbe decidere di rilasciare il telefono in tre formati differenti e quindi, con display da 5,4, 6,1 e 6,7 pollici –i modelli già in commercio. Tuttavia, dalla fotografia condivisa si può notare la presenza di unpiù piccolo ...

Advertising

NicolaMorra63 : Ecco come è andata veramente al centro vaccinale di Cosenza. - NicolaPorro : La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla vaccinazione di #Scanzi. Senza indagati, s'intende. M… - fattoquotidiano : Non basta proteggere dal Covid, bisogna anche proteggere dalla solitudine, quanto più è possibile, ecco come - Tety671 : @davveroestanca Ecco appunto chiedetegli cosa volesse dire...e magari che risponda anche a D sul perché di tutte le… - smolberlin : Come fanno certe persone ad essere incoerenti a livelli stratosferici? Ecco perché non mi fido più di nessuno -