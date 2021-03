E’ stato chiuso il sito News Republic, fuori uso anche l’app (Di giovedì 25 marzo 2021) E’ stato chiuso il sito News Republic. Pochi mesi fa era circolata la notizia che il sito avrebbe smesso di funzionare nel giro di poco tempo. In questi giorni è arrivata la conferma e ora non è più possibile visitare il sito. fuori uso anche l’app, che ha lasciato i principali store. News Republic era un sito che comprendeva le principali notizie delle più importanti testate giornalistiche italiane. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) E’il. Pochi mesi fa era circolata la notizia che ilavrebbe smesso di funzionare nel giro di poco tempo. In questi giorni è arrivata la conferma e ora non è più possibile visitare iluso, che ha lasciato i principali store.era unche comprendeva le principali notizie delle più importanti testate giornalistiche italiane. SportFace.

Advertising

DSantanche : Ora basta! Lo Stato continua a penalizzare le stesse categorie lavorative, ma se ti obbliga a chiudere deve poi sub… - Deiana_Luca9 : RT @ValerioMalvezzi: Ma se volevate aiutare gli imprenditori danneggiati dallo Stato che li ha chiusi per COVID, perché chi ha chiuso parti… - LorenzoZL74 : RT @ValerioMalvezzi: Ma se volevate aiutare gli imprenditori danneggiati dallo Stato che li ha chiusi per COVID, perché chi ha chiuso parti… - APELAGRACCI : RT @ValerioMalvezzi: Ma se volevate aiutare gli imprenditori danneggiati dallo Stato che li ha chiusi per COVID, perché chi ha chiuso parti… - CiccioAmar82 : RT @ValerioMalvezzi: Ma se volevate aiutare gli imprenditori danneggiati dallo Stato che li ha chiusi per COVID, perché chi ha chiuso parti… -