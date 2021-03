“È nato!”. La famiglia reale cresce: a Buckingham Palace c’è un nuovo royal baby. Il nome è un omaggio all’amato bisnonno (Di mercoledì 24 marzo 2021) “La domenica è andata alla grande perché è arrivato un bambino in casa mia. Fortunatamente una nostra amica era presente. Lei è stata molto più utile di me nell’assicurarsi la riuscita di tutte e tre le nascite dei miei figli. Ha subito capito che non saremmo arrivati in ospedale in tempo, quindi è corsa nella palestra a prendere un materassino, entrata in bagno ha buttato tutti gli asciugamani in terra e iniziato a gridare: spingi, spingi!”. “Fortunatamente l’ostetrica pronta ad accoglierci in ospedale non era molto lontana, quindi è arrivata in macchina proprio quando avevamo assunto la posizione giusta per la nascita e la seconda ostetrica è arrivata subito dopo aver visto spuntare la testolina”. Una nascita rocambolesca e con due genitori del genere non poteva essere diversamente. È il terzo figlio della coppia, nato nella sala da bagno dell’antica tenuta Gatcombe Park in cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) “La domenica è andata alla grande perché è arrivato un bambino in casa mia. Fortunatamente una nostra amica era presente. Lei è stata molto più utile di me nell’assicurarsi la riuscita di tutte e tre le nascite dei miei figli. Ha subito capito che non saremmo arrivati in ospedale in tempo, quindi è corsa nella palestra a prendere un materassino, entrata in bagno ha buttato tutti gli asciugamani in terra e iniziato a gridare: spingi, spingi!”. “Fortunatamente l’ostetrica pronta ad accoglierci in ospedale non era molto lontana, quindi è arrivata in macchina proprio quando avevamo assunto la posizione giusta per la nascita e la seconda ostetrica è arrivata subito dopo aver visto spuntare la testolina”. Una nascita rocambolesca e con due genitori del genere non poteva essere diversamente. È il terzo figlio della coppia, nato nella sala da bagno dell’antica tenuta Gatcombe Park in cui ...

Advertising

giusy_viola : @maus173 Si, ragazzino italiano, nato e cresciuto in Italia da padre nigeriano (che pare abbia abbandonato la famig… - tazebaoh : RT @TacciYours: Sapete qual è il vero problema? È che sto cojone prima o poi avrà un posto ben remunerato proprio perché il capitalismo pre… - TacciYours : Sapete qual è il vero problema? È che sto cojone prima o poi avrà un posto ben remunerato proprio perché il capital… - sopeofthetimes : per fortuna non sei nato nella mia famiglia se no ti avrebbero preso per il culo dalla mattina alla sera, abbiamo a… - SmileDreamShin : il legame che sono riusciti a creare nel tempo è speciale, è nato dal nulla e si è evoluto in questi anni fino a di… -