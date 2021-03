È finita col rinvio a giudizio per la ciclista che ha denunciato il bullismo nella Nazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel settembre 2019 la Federciclismo aprì un’indagine sul #MeToo grazie ad un’inchiesta de Il Giornale. La Procura Federale istruì un fascicolo che aveva come oggetto alcune presunte condotte illecite attuate ai danni di atlete tesserate. Dopo un mese, ci fu l’archiviazione. Il motivo? Insufficienza di prove: troppo pochi i testimoni che si erano presentati volontariamente. Il presidente della Federciclicmo, Renato Di Rocco e il ct della Nazionale, Salvoldi, annunciarono addirittura azioni legali contro Maila Andreotti, la ciclista che aveva scoperchiato il calderone in un’intervista a Il Giornale. Era stata lei a denunciare il clima irrespirabile della Nazionale, le vessazioni, il bullismo e gli insulti ripetuti ai danni delle atlete. Una minaccia diventata realtà. Lo scrive lo stesso quotidiano. Ieri la Procura di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel settembre 2019 la Federciclismo aprì un’indagine sul #MeToo grazie ad un’inchiesta de Il Giornale. La Procura Federale istruì un fascicolo che aveva come oggetto alcune presunte condotte illecite attuate ai danni di atlete tesserate. Dopo un mese, ci fu l’archiviazione. Il motivo? Insufficienza di prove: troppo pochi i testimoni che si erano presentati volontariamente. Il presidente della Federciclicmo, Renato Di Rocco e il ct della, Salvoldi, annunciarono addirittura azioni legali contro Maila Andreotti, lache aveva scoperchiato il calderone in un’intervista a Il Giornale. Era stata lei a denunciare il clima irrespirabile della, le vessazioni, ile gli insulti ripetuti ai danni delle atlete. Una minaccia diventata realtà. Lo scrive lo stesso quotidiano. Ieri la Procura di ...

