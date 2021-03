Draghi striglia le Regioni | ' Sui vaccini trascurano gli anziani per favorire altri gruppi'

Advertising

demian_yexil : RT @Raffael31870221: - Giusepp66890796 : RT @Raffael31870221: - askanews_ita : Vaccini, Draghi striglia le Regioni: “Anziani trascurati, rispettino il piano” #VaccinoAntiCovid #COVID19 #Draghi… - Marco376514252 : RT @Raffael31870221: - fiorecenerelli : RT @Raffael31870221: -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi striglia

Lo stesso Mariogli appunti li prende sui fogli assegnati ai parlamentari con la penna di ordinanza. Anche un iperconnesso come Matteo Salvini, mai lontano dal suo cellulare, ama segnarsi i ...Lo annuncia in Senato il presidente del Consiglio, Mario, le cui parole sono state salutate da un applauso dell'aula.L'aula del Senato ha approvato con 231 voti favorevoli, 25 contrari e 11 astenuti la risoluzione depositata dalle forze di maggioranza sulle comunicazioni di Draghi in vista del Consiglio europeo. Dur ...Come è noto, domani e dopodomani avrà l’atteso Consiglio Europeo e, come previsto, stamane il premier Draghi ha riferito nell’Aula del Senato le sue comunicazione in merito, incassando l’ok alla risol ...