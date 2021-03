Draghi spinge sui vaccini e annuncia 'vorrei scuole riaperte dopo Pasqua' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mezzo milione di vaccinazioni al giorno è l'obiettivo dichiarato da Mario Draghi che ha richiamato le Regioni all'unità: 'devono attenersi alle priorità indicate dal Governo e non trascurare gli ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mezzo milione di vaccinazioni al giorno è l'obiettivo dichiarato da Marioche ha richiamato le Regioni all'unità: 'devono attenersi alle priorità indicate dal Governo e non trascurare gli ...

