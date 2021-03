Draghi parla al Senato: cosa ha detto il premier (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato in vista del consiglio Ue: “Il nostro obiettivo comune deve essere ora quello di vaccinare più persone possibile” “A un anno di distanza” dall’inizio della pandemia “dobbiamo fare tutto il possibile per una rapida soluzione della crisi sanitaria. Sappiamo come farlo. Abbiamo 4 vaccini sicuri ed efficaci“. Così il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Marioalin vista del consiglio Ue: “Il nostro obiettivo comune deve essere ora quello di vaccinare più persone possibile” “A un anno di distanza” dall’inizio della pandemia “dobbiamo fare tutto il possibile per una rapida soluzione della crisi sanitaria. Sappiamo come farlo. Abbiamo 4 vaccini sicuri ed efficaci“. Così il… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

myrtamerlino : #Draghi ascolta, prende appunti e poi risponde ad ogni cosa con decisione, pragmatismo e la giusta ironia. Parlerà… - carlosibilia : Bene in #conferenzastampa il Presidente Draghi sul #Mes: 'al momento non è una priorità'. E pensare che solo qualc… - LiaCapizzi : Il metodo Draghi: - Parlare poco e lavorare. - Comunicare solo quando c'è qualcosa da dire. - Poi, quando si par… - LoSpecialistatv : ??Nei Tg Rai di febbraio @matteosalvinimi (36 minuti) parla in viva voce più di Mario Draghi (26 minuti). Solo 6 min… - Mariate48641882 : RT @LaPrimaManina: #Draghi:“Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del Ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in fa… -