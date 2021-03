Draghi critica le Regioni sul vaccino | ma quasi nessuna si sente sotto accusa

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - Il presidente del Consiglio Mario'riprende' le, in particolare quelle che trascurano gli anziani. Presidenti e assessori alla Sanità non sembra si sentano però. Qualcuno ha risposto condividendo le osservazioni del primo ministro, altri sono tornati sul problema della carenza di dosi e altri ancora hanno fatto parlare i fatti o, meglio, gli annunci di piani di somministrazione già avviati o in fase di partenza. Lombardiadichiarazione ufficiale dai vertici della Sanità lombarda ma l'annuncio che dal 15 aprile partiranno le vaccinazioni per i cittadini più vulnerabili in Lombardia. Gli appuntamenti saranno fissati telefonicamente, dal 6 aprile. è quanto prevede il Piano Regionale ‘#PrimaTu' che fa seguito alle vaccinazioni che hanno riguardato gli ospiti ...