Draghi al Senato | “Scuole la priorità Puntiamo all’apertura dopo Pasqua anche in zona rossa”

"Noi stiamo guardando attentamente i dati sui contagi, ma insomma se la situazione epidemiologica lo consentirà la scuola aprirà in primis, anche nelle zone rosse alla fine delle misure restrittive in vigore, già dopo Pasqua, speriamo". E' il messaggio di fiducia del Premier Mario Draghi, intervenuto questa mattina a Palazzo Madama, nel corso delle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. E ancora: "Dobbiamo chiedere alle case farmaceutiche il pieno rispetto degli impegni, in sede europea. Dobbiamo ricostruire una filiera che non sia vulnerabile agli choc e alle decisioni che avvengono all'esterno» spiega il presidente del consiglio". Poi aggiunge: "Si parla molto di autonomia strategica, in riferimento alla sicurezza e al mercato unico, ma la prima autonomia ...

