Dopo il caos sulle prenotazioni, Letizia Moratti si scusa con i cittadini lombardi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il giorno Dopo l’azzeramento del cda di Aria, la società regionale deputata alle prenotazioni dei vaccini, l’assessora al Welfare della Regione lombardia Letizia Moratti in un’intervista a Repubblica ci tiene a «scusarsi con i cittadini», soprattutto anziani, vittime della disorganizzazione di queste settimane. Ma «on buttiamola in politica», dice rispetto allo scontro nel centrodestra lombardo tra Lega e Forza Italia. «Quella di azzerare il cda di Aria è stata una decisione tecnica, presa da tutta la giunta in maniera unanime, quindi da tutti i partiti. Aria aveva mostrato inadeguatezza a svolgere il compito che le era stato assegnato. Quando gli errori sono diventati inaccettabili siamo intervenuti assegnando alla piattaforma di Poste, che fra l’altro è gratuita, il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il giornol’azzeramento del cda di Aria, la società regionale deputata alledei vaccini, l’assessora al Welfare della Regionein un’intervista a Repubblica ci tiene a «rsi con i», soprattutto anziani, vittime della disorganizzazione di queste settimane. Ma «on buttiamola in politica», dice rispetto allo scontro nel centrodestra lombardo tra Lega e Forza Italia. «Quella di azzerare il cda di Aria è stata una decisione tecnica, presa da tutta la giunta in maniera unanime, quindi da tutti i partiti. Aria aveva mostrato inadeguatezza a svolgere il compito che le era stato assegnato. Quando gli errori sono diventati inaccettabili siamo intervenuti assegnando alla piattaforma di Poste, che fra l’altro è gratuita, il ...

