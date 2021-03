Dopo 38 anni è finita l’imbattibilità casalinga dello Nkana. Dal Mazembe allo Sporting Cristal, storia di incredibili cicli vincenti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche l’ultima fortezza del calcio africano é caduta. Dopo trentotto anni, infatti, gli zambiani dello Nkana hanno perso l’imbattibilità casalinga – sconfitti dai marocchini del Raja Casablanca in CAF Confederation Cup (l’Europa League in salsa africana) – ponendo fine ad una impressionante serie di 64 incontri internazionali senza sconfitte interne. Un qualcosa di straordinario, se si pensa che, tra Champions League, Confederation Cup, Coppa CAF e Coppa delle Coppe africana, davanti al proprio pubblico la formazione zambiana aveva collezionato ben 45 vittorie e 19 pareggi, realizzando 137 reti e concedendone solamente 38. Anche se, a voler essere precisi, la verginità dello Nkana Stadium di Kitwe – la capitale mineraria del Paese e patria dei Red ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche l’ultima fortezza del calcio africano é caduta.trentotto, infatti, gli zambianihanno perso– sconfitti dai marocchini del Raja Casablanca in CAF Confederation Cup (l’Europa League in salsa africana) – ponendo fine ad una impressionante serie di 64 incontri internazionali senza sconfitte interne. Un qualcosa di straordinario, se si pensa che, tra Champions League, Confederation Cup, Coppa CAF e Coppa delle Coppe africana, davanti al proprio pubblico la formazione zambiana aveva collezionato ben 45 vittorie e 19 pareggi, realizzando 137 reti e concedendone solamente 38. Anche se, a voler essere precisi, la verginitàStadium di Kitwe – la capitale mineraria del Paese e patria dei Red ...

Advertising

matteorenzi : Dopo alcuni anni sono tornato a Dakar, in Senegal. Bello incontrare grazie all’Ambasciata realtà della cooperazione… - meb : In #Myanmar l’ultima vittima è una bimba di 7 anni. Dopo il colpo di stato sono stati uccisi 261 civili innocenti.… - LegaSalvini : ++ IL FATTO QUOTIDIANO: «DONNE CONTRO LA BOLDRINI: 'DOPO TRE ANNI DI LAVORO SONO ANDATA VIA, ORA LOTTO AL CAF PER A… - aAnnanka : @RickCieloDrive @BruceFake novi ligure 2 persone massacrate e dopo nemmeno 10 anni i carnefici sono già fuori,si ok… - nania_melissa : RT @_itsfunnyinnit_: Dallas che dopo nove anni va in tendenza perché rimane una delle prove più importanti: hola niñosssss -