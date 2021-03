Donnarumma va o resta? Il Milan si guarda intorno (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nessuna novità sul rinnovo di Donnarumma, Raiola chiede al massimo un biennale. Il Milan intanto si cautela guardando in Francia A quattro anni dall’ultimo rinnovo, il contratto di Donnarumma è di nuovo una questione spinosa in casa Milan. Da quando Gigio, appena sedicenne, calpestava per la prima volta il prato di San Siro sembra passata un’eternità. Con l’attuale contratto in scadenza il 30 giugno di quest’anno, teoricamente Donnarumma potrebbe firmare da un momento all’altro un pre-contratto con qualsiasi squadra voglia, ipotesi che a Casa Milan vogliono evitare a tutti i costi. L’ultima offerta recapitata a Donnarumma si aggira attorno ai 7 milioni netti a stagione, una signor offerta visti i tempi che corrono, che però non ha incontrato ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nessuna novità sul rinnovo di, Raiola chiede al massimo un biennale. Ilintanto si cautelando in Francia A quattro anni dall’ultimo rinnovo, il contratto diè di nuovo una questione spinosa in casa. Da quando Gigio, appena sedicenne, calpestava per la prima volta il prato di San Siro sembra passata un’eternità. Con l’attuale contratto in scadenza il 30 giugno di quest’anno, teoricamentepotrebbe firmare da un momento all’altro un pre-contratto con qualsiasi squadra voglia, ipotesi che a Casavogliono evitare a tutti i costi. L’ultima offerta recapitata asi aggira attorno ai 7 milioni netti a stagione, una signor offerta visti i tempi che corrono, che però non ha incontrato ...

