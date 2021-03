Donatella Chiodo nuova assessora alle Politiche sociali del Comune di Napoli

rep_napoli : Napoli, de Magistris presenta il nuovo assessore: Donatella Chiodo in giunta [di Alessio Gemma] [aggiornamento dell… - rep_napoli : Napoli, de Magistris presenta il nuovo assessore: Donatella Chiodo in giunta [di Alessio Gemma] [aggiornamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Donatella Chiodo

La Repubblica

"Numericamente", invece, De Majo verrebbe sostituita in giunta da(anche in questo caso, salvo sorprese), da sempre vicina al sindaco de Magistris ed ex presidente della Mostra d'...Non è stato ancora ufficializzato, ma oggi alle 11 è previsto l'appuntamento nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino per la presentazione del nuovo assessore del Comune di Napoli(...Comune di Napoli: la delega alla Cultura va ad Annamaria Palmieri (attuale assessora all’Istruzione), mentre per il Welfare c’è Donatella Chiodo (ex presidente della Mostra d’Oltremare).In giunta entrerà Donatella Chiodo a cui andranno le Politiche sociali, cioè parte delle deleghe gestite in questo momento da Palmieri e dall'assessore Giovanni Pagano. Chiodo è stata dal 2014 ...