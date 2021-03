Domenica Live anticipa l’orario della diretta: ecco da quando e a che ora (Di mercoledì 24 marzo 2021) Domenica Live, uno dei programmi di punta di Canale 5 e che sembra avere un grande successo tra il pubblico del piccolo schermo durante il giorno di festa, non solo non verrà chiuso come volevano alcuni rumor, ma allunga anche la durata della propria diretta tornando un po’ alle origini. Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, l’altro programma condotto da Barbara d’Urso, Live – non è la d’Urso ha una data di chiusura ufficiale che è stata comunicata proprio dal gruppo ‘Mediaset’. Se questo poteva far presagire ad un cupo scenario per la conduttrice napoletana, sappiate che così non sarà. Per Domenica Live, infatti, era stato stabilito che la durata della propria diretta si sarebbe allungata a partire da ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 24 marzo 2021), uno dei programmi di punta di Canale 5 e che sembra avere un grande successo tra il pubblico del piccolo schermo durante il giorno di festa, non solo non verrà chiuso come volevano alcuni rumor, ma allunga anche la duratapropriatornando un po’ alle origini. Come vi avevamoto qualche settimana fa, l’altro programma condotto da Barbara d’Urso,– non è la d’Urso ha una data di chiusura ufficiale che è stata comunicata proprio dal gruppo ‘Mediaset’. Se questo poteva far presagire ad un cupo scenario per la conduttrice napoletana, sappiate che così non sarà. Per, infatti, era stato stabilito che la duratapropriasi sarebbe allungata a partire da ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Con la partitura autografa di Stravinsky e del suo 'Sacre du printemps' John Axelrod introduce noi tutti al conce… - christiandemor8 : @addicted_gf Live non è la d urso domenica questa - DavideRTramonta : DOMENICA LIVE ALLE 15:00 ?? URLO DI GIOIA ?? #domenicalive @domenicalive - hoIyhyunjin : @donutcareabtu non hanno mai fatto una live a mezzanotte perché nel 2019 è uscita miroh quindi l’hanno fatta il gio… - spontancircozzi : @aldp__ Penso di sabato le prove e domenica è in live, onestamente non so benissimo! Però l’altra volta ho visto le… -