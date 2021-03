Dl Sostegni | Madonia Palestre di successo | “Contentino bonus per lavoratori fitness”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Il governo ha approvato un altro. Idedicati aidel mondonon sono certo la soluzione al problema in questo momento”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Alessandro, ceo didi, primo portale italiano dedicato ai centri. “Sicuramente – spiega – parliamo di una distribuzione più equa da un punto di vista economico rispetto aidati in precedenza, in quanto sono basati sui redditi 2019 e non sono uguale per tutti senza distinzione”. “Ma – avverte – parliamo sempre di briciole e della guerra dei poveri che operatori e centrifanno ormai da mesi”. “Va bene parlare deidel mondo- sottolinea – ...