Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, Sky: «Con miglior bando, miglioreremo offerta» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sky ha inviato una lettera a tutti i club di Serie A, confermando il proprio impegno sui Diritti tv. Nel testo, la pay-tv di Comcast si è detta pronta a confermare a parità di condizioni l'offerta fatta anche oltre la data del 29 marzo, giorno in cui scadranno le proposte presentate alla Lega per trasmettere il campionato nel triennio 2021/24.Inoltre, Sky si è detta disposta, nel caso migliorino le condizioni nell'eventuale nuovo bando che la Serie A si trovasse costretta a lanciare dopo il 29 marzo, a... Leggi su digital-news (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sky ha inviato una lettera a tutti i club diA, confermando il proprio impegno suitv. Nel testo, la pay-tv di Comcast si è detta pronta a confermare a parità di condizioni l'fatta anche oltre la data del 29 marzo, giorno in cui scadranno le proposte presentate alla Lega per trasmettere il campionato nel triennio/24.Inoltre, Sky si è detta disposta, nel casoino le condizioni nell'eventuale nuovoche laA si trovasse costretta a lanciare dopo il 29 marzo, a...

Advertising

rtl1025 : ??? Ancora un nulla di fatto in @SerieA per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. I… - repubblica : Diritti tv, Dazn a un passo: Cairo voterà sì, Roma in bilico - tuttosport : Diritti tv, manca ancora l'accordo in #LegaA per l'offerta di #Dazn ?? - ImpieriFilippo : RT @LaPresse_news: Calcio, #Lega ancora divisa: slitta l’assegnazione dei diritti tv di Serie A - sscalcionapoli1 : Diritti tv, il comunicato ufficiale della Lega Serie A su assegnazioni in Italia e all'estero #SerieATIM -