Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, DAZN: «A rischio integrità della gara» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il tentativo di Sky «laddove non gestito rapidamente e fermamente» rischia di «minare irreparabilmente l'integrità della gara per i Diritti tv, danneggiando la Lega Serie A e le relative società sportive». Lo...

rtl1025 : ??? Ancora un nulla di fatto in @SerieA per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. I… - repubblica : Diritti tv, Dazn a un passo: Cairo voterà sì, Roma in bilico - ImpieriFilippo : RT @Marcamat0: Sempre più dura e senza esclusioni di colpi la gara ai #DirittiTv della #SerieA. Le parole di Dazn a l'Ansa: 'Laddove non ge… - RAttivo : Questa è la Serie A: la monnezza d’Europa. - Ro78Fas : RT @CalcioFinanza: Dazn replica a Sky: «Pronti ad azioni a nostra tutela: il tentativo mina l'integrità dell'asta per i diritti tv» della S… -