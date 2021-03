Diritti tv, il fronte pro Dazn (con il Napoli) si schiera contro l’assist a Sky di Roma e Bologna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sul Corriere dello Sport i retroscena dell’assemblea di Serie A tenutasi ieri. Ovvero sull’ennesima fumata grigia in tema di assegnazione dei Diritti tv. La novità del giorno è stata il passaggio del Torino di Cairo nel fronte pro-Dazn, che adesso conta 11 voti a favore (ne servono 14 per passare). Nella seduta di ieri, Roma e Bologna, che fino a quel momento avevano guidato il gruppo degli astenuti, hanno avanzato la pretesa “che, contestualmente all’assegnazione a Dazn dei pacchetti 1 (7 gare in esclusiva) e 3 (le altre 3 in coesclusiva) il 2 dovesse finire a Sky, che ha messo in busta 70 milioni. Solo che, per massimizzare i ricavi, il piano già studiato dai vertici di via Rosellini era quello di rimettere all’asta quell’unico pacchetto, aggiungendo la trasmissione in chiaro di una ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sul Corriere dello Sport i retroscena dell’assemblea di Serie A tenutasi ieri. Ovvero sull’ennesima fumata grigia in tema di assegnazione deitv. La novità del giorno è stata il passaggio del Torino di Cairo nelpro-, che adesso conta 11 voti a favore (ne servono 14 per passare). Nella seduta di ieri,, che fino a quel momento avevano guidato il gruppo degli astenuti, hanno avanzato la pretesa “che, contestualmente all’assegnazione adei pacchetti 1 (7 gare in esclusiva) e 3 (le altre 3 in coesclusiva) il 2 dovesse finire a Sky, che ha messo in busta 70 milioni. Solo che, per massimizzare i ricavi, il piano già studiato dai vertici di via Rosellini era quello di rimettere all’asta quell’unico pacchetto, aggiungendo la trasmissione in chiaro di una ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Diritti tv. @SerieA Il Torino di Urbano Cairo si sposta sul fronte pro @DAZN_IT ma gli 11 voti non bastano per ass… - napolista : #Dirittitv, il fronte pro Dazn (con il Napoli) si schiera contro l’assist a Sky di Roma e Bologna Sul CorSport. I… - Chiariello_CS : RT @MarcoBellinazzo: Diritti tv. @SerieA Il Torino di Urbano Cairo si sposta sul fronte pro @DAZN_IT ma gli 11 voti non bastano per assegn… - GalloMarcegallo : RT @gualminielisa: Pericoloso che la Turchia si ritiri dalla Convenzione di Istanbul. I diritti delle donne fanno paura ai regimi testoster… - MarekNapoli : RT @MarcoBellinazzo: Diritti tv. @SerieA Il Torino di Urbano Cairo si sposta sul fronte pro @DAZN_IT ma gli 11 voti non bastano per assegn… -