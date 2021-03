Diritti Tv | Campoccia Udinese | ' qualcosa si muove | ottimista che si chiuda già venerdì'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - "Mi pare chesi stiando, sonoche si possa chiudere giàin Assemblea". Lo dice all'Adnkronos il vice presidente dell'Stefanoin merito aitv della Serie A per il triennio 2021-2024. "Sarebbe paradossale far scadere le offerte ma sono convinto che prevarrà il senso di responsabilità -aggiunge-. In un momento particolarmente difficile a causa della pandemia, noi possiamo ricevere cifre davvero ottime, direi pre-Covid. In più anche suiesteri le cose stanno andando molto bene. Non avrebbe proprio senso lasciarsi sfuggire questa occasione".

Nel corso dell'assemblea, sul tavolo anche itv internazionali: è stata infatti creata una ... Fenucci del Bologna edell' Udinese incontrerà nei prossimi giorni i fondi per negoziare ...Il vicepresidente dell'Udinese, Stefano, è intervenuto in diretta a Gr Parlamento Il vicepresidente dell'Udinese, Stefano, è intervenuto in diretta a Gr Parlamento su Radio Rai: 'Passare da una piattaforma satellitare ad una Ott, nel caso in cui si dovesse aggiudicare l'offerta di Dazn , aveva posto molti ...Roma, 24 mar. – (Adnkronos) – “Mi pare che qualcosa si stia muovendo, sono ottimista che si possa chiudere già venerdì in Assemblea”. Lo dice all’Adnkronos il vice presidente dell’Udinese Stefano Camp ...Nuova ed enorme spaccatura in Lega sul fronte dei diritti tv e dei fondi di private equity. Ieri è andata in scena l'ennesima Assemblea che ha portato a un nulla di fatto, con le parti che si riaggior ...