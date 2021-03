DIRETTA | Bianchi: “Al lavoro per rientro piccoli ma non solo. Chiudere le scuole scelta sofferta” [VIDEO] (Di mercoledì 24 marzo 2021) Question Time con il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, alla Camera dei Deputati. L'articolo DIRETTA Bianchi: “Al lavoro per rientro piccoli ma non solo. Chiudere le scuole scelta sofferta” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Question Time con il Ministro dell'Istruzione, Patrizio, alla Camera dei Deputati. L'articolo: “Alperma nonle

Advertising

NICOLACATAR : Come riaprire in sicurezza le scuole. Il ministro Bianchi in diretta - antonello_fresu : RT @orizzontescuola: DIRETTA | Question Time, il ministro Bianchi alla Camera [VIDEO] - ilfoglio_it : ?? Come riaprire in sicurezza le scuole? La diretta dell'intervento del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi al… - Montecitorio : #QuestionTime con i Ministri Cartabia - @minGiustizia, Cingolani - @MiTE_IT, Bianchi - @MIsocialTW e @robersperanza… - orizzontescuola : DIRETTA | Question Time, il ministro Bianchi alla Camera [VIDEO] -