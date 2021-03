Dimissioni Prandelli | ecco cosa ne pensano i tifosi della Fiorentina

(Di mercoledì 24 marzo 2021)si è dimesso da allentatore, in una lunga lettera ha spiegato la sua scelta: 'Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui, ma non ho rimpianti e non ...

un senso di vuoto interiore e una sensazione di inadeguatezza generale al calcio attuale sono le prime motivazioni uscite fuori per spiegare le improvvise dimissioni di Cesare Prandelli dalla Fiorentina. È stato il suo successore sulla panchina della Nazionale Italiana, ma soprattutto è un suo amico. Gian Piero Ventura sa cosa vuol dire sopportare le critiche e le accuse."Cesare lo conosco da trent'anni, fui io a volerlo come allenatore al Parma nel 2022 quando ero direttore tecnico. Appena ho saputo, gli ho mandato un messaggio". A parlare ...