Diletta Leotta e Can Yaman direzione Catania | presentazioni con il papà?

Un aereo preso da Fiumicino per Diletta Leotta e Can Yaman che stanno arrivando a Catania forse per le presentazioni ufficiali con la famiglia Nella storia postata su Instagram, Diletta Leotta con Can Yaman sembravano essere felici e complici mentre lei cavalcava Cassius sorridendo e con l'anello da 40.000 euro all'anulare. Invece, pare che tra i due ci sia stata una burrasca. A dare la notizia è il sito Sorgeveritas che ha svelato che proprio nel pomeriggio trascorso al maneggio tra l'attore turco e la conduttrice di Dazn sia nata un'accesa litigata che ha portato il primo a voler fare le valigie e ad andare via dall'Hotel romano in cui alloggiava. Sono oscuri i motivi della lite, ma è certo che adesso abbiano fatto pace.

