Deputati di Lega e Forza Italia difendono BigPharma: "Inutile sospendere i brevetti"" (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'L'Europa è la terra dell'imprenditorialità e dell'innovazione e dovremmo diventare un forte sostenitore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale sul palcoscenico globale'. Così una ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 24 marzo 2021) 'L'Europa è la terra dell'imprenditorialità e dell'innovazione e dovremmo diventare un forte sostenitore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale sul palcoscenico globale'. Così una ...

Ultime Notizie dalla rete : Deputati Lega Deputati di Lega e Forza Italia difendono BigPharma: "Inutile sospendere i brevetti"" Così una lettera firmata da cinque europarlamentari italiani - tre della Lega e due di Forza Italia - e altrettanti di diversi Paesi Ue, nella quale si chiede alla Commissione europea di opporsi in ...

Draghi: 'Pensare alle riaperture, in primis scuola Il documento ha le firme dei capigruppo di Pd, M5s, Lega, Forza Italia, gruppo Misto, Italia viva, ... Il premier sarà alle 15.30 alla Camera dei Deputati . LE COMUNICAZIONI DI DRAGHI AL SENATO Agli ...

Deputati di Lega e Forza Italia difendono BigPharma: “Inutile sospendere i brevetti” EuropaToday Giuseppe Leoni annuncia il suo nuovo movimento politico: “Federalismo Sì” È stato insieme a Bossi uno dei fondatori della Lega Lombarda e deputato e senatore dal 1987 al 2013. Da tempo in rotta con la Lega di Salvini ora presenta un nuovo movimento che torna alle origini ...

