Demanio | verifiche sismiche in Campania | gara da 3 | 3 milioni di euro

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Parte la terza edizione del bando per i servizi di verifica di vulnerabilita’ sismica per alcuni beni immobili statali in. A promuovere la, divisa in quattro lotti, e’ l’Agenzia delche assegna servizi per 3.338.389(lotto 1: 963.312; lotto 2: 846.197; lotto 3: 781.634; lotto 4: 747.245). Lariguarda gli interventi di adeguamento e miglioramento strutturale, il servizio di verifica della vulnerabilita’ sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalita’ Bim, e progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica sempre in Bim. L’avviso scade il 12 aprile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

