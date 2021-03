Decreto Sostegni | le proteste del turismo | “Aiuti inadeguati” E la ristorazione collettiva | esclusa dagli aiuti | minaccia licenziamenti

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo i rappresentanti delle partite Iva, la Federazione italiana pubblici esercizi che ha parlato di “debole stampella” e Confcommercio che ritiene le risorse “insufficienti” e i parametri “troppo selettivi”, anche il settore dele laprotestano contro ilvarato venerdì dal governo Draghi. Che ha eliminato il criterio dei codici Ateco, ma offre ristori pari al massimo al 5% del fatturato perso nel 2020 e mediamente inferiori rispetto a quelli ricevuti lo scorso anno, a meno che la perdita non sia stata superiore al 65%. Restano poi esclusi le aziende con ricavi 2019 superiori ai 10 milioni di euro e tutte le attività che, per vari motivi, non hanno subito una flessione del giro d’affari di almeno il 30% nell’anno del Covid rispetto al ...

Advertising

CarloCalenda : Le nostre proposte su giovani e donne, il decreto sostegni e Roma. Intervista a @Radio24_news. - agorarai : 'I soldi sono sempre pochi, ma faccio notare che questo governo ha messo, nel decreto Sostegni, la stessa cifra che… - NicolaPorro : I rimborsi limitati, l'immobiliare che piange. Tutto ciò che non torna nel #DecretoSostegno approvato da #Draghi ??… - ScaranoFuscaSTP : Il contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021), consiste nell'erogazio… - ConfindustriaFi : Decreto Sostegni: previsti sconti alle PMI sugli oneri delle bollette elettriche per i mesi da aprile a giugno 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Ipsoa

Arrivano i contributi a fondo perduto per aiutare le imprese colpite dalla pandemia. Il n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto') ha introdotto all'art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall'emergenza da Coronavirus. Il contributo, spiega l' , ...Bonus per viaggi in taxi e per i servizi NCC , noleggio con conducente: estesa a tutto il 2021 la possibilità di beneficiarne. Ilprevede nuove risorse , 20 milioni che si aggiungono ai 35 previsti per il 2020, e allunga i tempi per la fruizione : la scadenza per utilizzarlo passa dal 30 giugno al 31 dicembre . ...Ecco le parole di Franco: “Pensiamo che dopo la Pasqua la situazione migliorerà gradualmente, e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno”. Con gradualità, eh, ...Dall'Agenzia delle Entrate la guida sul contributo a fondo perduto previsto dal Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto Sostegni ...