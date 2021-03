Decreto sostegni, bonus contributo a fondo perduto: come funziona l’aiuto per le imprese (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le misure del Decreto sostegni, varato il 22 marzo 2021, diventano subito operative. Dal 30 marzo e fino al 28 maggio sarà possibile presentare le domande per ottenere il contributo a fondo perduto. Il bonus è una misura dedicata alle imprese che hanno visto un calo del fatturato a causa dell’emergenza Covid. I primi pagamenti dovrebbero partire dopo Pasqua, e poi i bonifici saranno completati entro il 30 aprile. Decreto sostegno, bonus a fondo perduto: quanto vale e quando presentare la domanda I moduli e le istruzioni per richiedere il contributo previsto dal Decreto sostegno sono già sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Le domande potranno essere presentate a ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le misure del, varato il 22 marzo 2021, diventano subito operative. Dal 30 marzo e fino al 28 maggio sarà possibile presentare le domande per ottenere il. Ilè una misura dedicata alleche hanno visto un calo del fatturato a causa dell’emergenza Covid. I primi pagamenti dovrebbero partire dopo Pasqua, e poi i bonifici saranno completati entro il 30 aprile.sostegno,: quanto vale e quando presentare la domanda I moduli e le istruzioni per richiedere ilprevisto dalsostegno sono già sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Le domande potranno essere presentate a ...

Advertising

CarloCalenda : Le nostre proposte su giovani e donne, il decreto sostegni e Roma. Intervista a @Radio24_news. - agorarai : 'I soldi sono sempre pochi, ma faccio notare che questo governo ha messo, nel decreto Sostegni, la stessa cifra che… - NicolaPorro : I rimborsi limitati, l'immobiliare che piange. Tutto ciò che non torna nel #DecretoSostegno approvato da #Draghi ??… - LavoroDomestico : RT @MinLavoro: #DecretoSostegni: pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene numerose novità in materia di #lavoro ?? - smilypapiking : RT @luciodigaetano: Il decreto sostegni prevede contributi che vanno da un minimo dello 0,67% a un massimo dell'1,5% del fatturato. Troppo… -