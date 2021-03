Decreto Covid, zona rossa e scuola: novità in arrivo (Di giovedì 25 marzo 2021) novità in arrivo sul nuovo Decreto con le misure anti Covid e l’eventuale mini proroga della zona rossa in Italia anche dopo Pasqua. Per ora non è stata ancora convocata, ma la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza chiamata a discutere delle nuove misure dovrebbe tenersi domani pomeriggio. Lo riferiscono fonti qualificate all’Adnkronos. Sempre domani a mezzogiorno è prevista la conclusione del Consiglio europeo al via da oggi, mentre nel pomeriggio sono attesi i dati del report settimanale a cura dell’Iss. “Il presidente vuole che le decisioni vengano assunte sulla base di un accurato monitoraggio dei dati, a maggior ragione venerdì pomeriggio dovrebbe essere il giorno X”, dice un ministro solitamente presente al tavolo di confronto. Intanto ieri in ... Leggi su udine20 (Di giovedì 25 marzo 2021)insul nuovocon le misure antie l’eventuale mini proroga dellain Italia anche dopo Pasqua. Per ora non è stata ancora convocata, ma la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza chiamata a discutere delle nuove misure dovrebbe tenersi domani pomeriggio. Lo riferiscono fonti qualificate all’Adnkronos. Sempre domani a mezzogiorno è prevista la conclusione del Consiglio europeo al via da oggi, mentre nel pomeriggio sono attesi i dati del report settimanale a cura dell’Iss. “Il presidente vuole che le decisioni vengano assunte sulla base di un accurato monitoraggio dei dati, a maggior ragione venerdì pomeriggio dovrebbe essere il giorno X”, dice un ministro solitamente presente al tavolo di confronto. Intanto ieri in ...

Un'altra Pasqua di restrizioni per le Messe in Europa ... 'La libertà religiosa e di culto è limitata e minacciata nei Paesi europei con la scusa del Covid -... In Belgio il nuovo decreto entrato in vigore l'8 marzo consente la partecipazione sino a 50 persone ...

Così Oms e Gates sono i padroni della nostra salute Poco importa anche che il Covid - 19 possa essere curato in altro modo o che la stragrande ... L'anno dopo, guarda caso, viene aggiornata proprio la legge 138, con Decreto Ministeriale del 18 settembre ...

