Decorazioni con rami e rametti: 20 lavoretti per la Santa Pasqua (Di mercoledì 24 marzo 2021) Volete addobbare la vostra casa con degli elementi naturali? Potete creare con il fai da te diversi lavoretti che si adatteranno perfettamente alla festività che sta per arrivare: la Pasqua! Ecco una miriade di idee, per addobbare la vostra casa con elementi presi dalla natura, a tema Pasquale. Credit foto 1. Coniglietto intrecciato Con i ramoscelli ed un pò di pazienza potete creare un bellissimo coniglietto da appendere alla porta di casa. Questo è stato decorato con un nastro di juta e dei rametti con delle uova. Fonte immagine 2.Cuore intrecciato Questo cuore è stato realizzato con dei rametti intrecciato. E’ stato decorato con dei nastri di stoffa, delle perline e dei morbidi pulcini. Veramente molto bello. Fonte immagine 3.Nidi: idea numero 1 All’interno di un contenitore di legno, è stato ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 24 marzo 2021) Volete addobbare la vostra casa con degli elementi naturali? Potete creare con il fai da te diversiche si adatteranno perfettamente alla festività che sta per arrivare: la! Ecco una miriade di idee, per addobbare la vostra casa con elementi presi dalla natura, a temale. Credit foto 1. Coniglietto intrecciato Con i ramoscelli ed un pò di pazienza potete creare un bellissimo coniglietto da appendere alla porta di casa. Questo è stato decorato con un nastro di juta e deicon delle uova. Fonte immagine 2.Cuore intrecciato Questo cuore è stato realizzato con deiintrecciato. E’ stato decorato con dei nastri di stoffa, delle perline e dei morbidi pulcini. Veramente molto bello. Fonte immagine 3.Nidi: idea numero 1 All’interno di un contenitore di legno, è stato ...

