De Siervo: «Per la Serie A negli USA diritti tv saliti del 30%» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mentre in Italia continua la gara per l’assegnazione dei diritti tv 2021-2024, con ormai svariate fumate nere nelle assemblee decisionali, per l’estero la situazione sembra più chiara. I club si son accordati all’unanimità per l’assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali per il territorio degli Stati Uniti. L’accordo è stato raggiunto per una cifra complessiva di 170 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mentre in Italia continua la gara per l’assegnazione deitv 2021-2024, con ormai svariate fumate nere nelle assemblee decisionali, per l’estero la situazione sembra più chiara. I club si son accordati all’unanimità per l’assegnazione deiaudiovisivi internazionali per il territorio degli Stati Uniti. L’accordo è stato raggiunto per una cifra complessiva di 170 L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : #DeSiervo: «Per la #SerieA negli USA diritti tv in crescita del 30%» - sportli26181512 : #Media #Notizie De Siervo: «Per la Serie A negli USA diritti tv saliti del 30%»: Mentre in Italia continua la gara… - napolista : Diritti tv, Ferrero e Preziosi contro l’esperto scelto da De Siervo: era consulente di Tim Tim è il partner tecnol… - 1AltroCalcio : Diritti TV, De Siervo gioisce per i diritti della Serie A negli USA. Traduzione: mentre noi litighiamo c'è ancora q… - Bianca34874951 : RT @INerazzurro: De Siervo annuncia ricavi dai diritti televisivi esteri in picchiata per i rapporti di Lega Serie A con Arabia Saudita (pr… -